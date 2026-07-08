I nodi da sciogliere per il mercato in uscita. CorFio: “Da Dodò a Gudmundsson”

La Fiorentina continua a lavorare sulle uscite, con diverse situazioni ancora aperte. Per Dodò potrebbe inserirsi il Como, approfittando della fase di stallo che coinvolge Roma e Napoli. Anche Robin Gosens resta tra i giocatori da monitorare, mentre la Lazio continua a seguire Piccoli. Ancora tutta da definire, invece, la posizione di Gudmundsson, sul quale si registrano sondaggi dall'estero e un interesse, per ora solo esplorativo, dell'Atalanta.

Parallelamente, il club viola è impegnato a sistemare i rientri dai prestiti. Il Verona segue con attenzione Barak, mentre è in via di definizione il trasferimento di Kouadio al Monza, dove piace anche Moreno. L'Avellino, invece, ha messo nel mirino Bianco e Martinelli, con il portiere seguito anche dalla Sampdoria. Il lavoro di Fabio Paratici sul fronte delle uscite è destinato quindi a proseguire nelle prossime settimane.