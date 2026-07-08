CorFio sul Franchi: “La Fiorentina prepara l’offerta per il project financing”

Il club è al lavoro per presentare entro il 31 luglio la proposta di project financing per il secondo lotto dei lavori

La Fiorentina accelera sul progetto per il restyling del Franchi. Il club è al lavoro per presentare entro il 31 luglio la proposta di project financing per il secondo lotto dei lavori. L'obiettivo è arrivare a un partenariato pubblico-privato che permetta di completare l'impianto in vista della candidatura di Firenze a ospitare gli Europei del 2032.

I viola sono pronti a investire i 55 milioni di euro necessari per coprire il finanziamento, ai quali potrebbero aggiungersi altri 30 milioni per opere accessorie, come skybox e aree hospitality, ottenendo in cambio una concessione di lunga durata. Una volta presentata la proposta, spetterà al Comune valutarne il pubblico interesse e avviare l'iter previsto dalla normativa.