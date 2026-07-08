La Fiorentina accelera sul progetto per il restyling del Franchi. Il club è al lavoro per presentare entro il 31 luglio la proposta di project financing per il secondo lotto dei lavori. L'obiettivo è arrivare a un partenariato pubblico-privato che permetta di completare l'impianto in vista della candidatura di Firenze a ospitare gli Europei del 2032.
Corriere Fiorentino
CorFio sul Franchi: “La Fiorentina prepara l’offerta per il project financing”
I viola sono pronti a investire i 55 milioni di euro necessari per coprire il finanziamento, ai quali potrebbero aggiungersi altri 30 milioni per opere accessorie, come skybox e aree hospitality, ottenendo in cambio una concessione di lunga durata. Una volta presentata la proposta, spetterà al Comune valutarne il pubblico interesse e avviare l'iter previsto dalla normativa.
Intanto Palazzo Vecchio ha chiarito che la cifra di 25 milioni di euro annui emersa nei giorni scorsi non rappresenta il futuro canone d'affitto dello stadio, ma una stima tecnica del fatturato potenziale del nuovo Franchi utilizzata per adempimenti amministrativi. L'auspicio resta quello di trovare un'intesa con la Fiorentina, mentre i lavori sull'impianto proseguono secondo il cronoprogramma.
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