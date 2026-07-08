Sistemata la difesa Paratici dovrà lavorare sulla questione esterni, fondamentali nel 4-3-3 di Fabio Grosso. Oltre alla trattativa di Koleosho, la Fiorentina segue anche altri profili: Bakayoko del Lipsia, Noa Lang del Napoli e Zhegrova della Juventus.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Gli esterni sul taccuino di Paratici. E Solomon potrebbe rimanere”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Gli esterni sul taccuino di Paratici. E Solomon potrebbe rimanere”
La situazione degli esterni che piacciono alla Fiorentina
Senza dimenticare la situazione di Solomon per il quale la viola potrebbe trattare con il Tottenham se le cifre del riscatto dovessero abbassarsi. Infine c'è anche la suggestione Holm del Bologna. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.
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