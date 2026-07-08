L'affare Koleosho ha subito una frenata egli ultimi dieci giorni, proprio quando il giocatore sembrava aver espresso la sua volontà finale. Ma lunedì il Paris FC, che lo ha avuto in prestito, ha rilanciato un'offerta per provare a tenerlo a titolo definitivo. I francesi hanno proposto 15 milioni di euro, mentre la Fiorentina si ferma a 10+bonus.
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VIOLA NEWS news viola stampa Koleosho in stand-by. Nazione: “Paris Fc rilancia, ma Paratici tiene fede a una cosa”
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Koleosho in stand-by. Nazione: “Paris Fc rilancia, ma Paratici tiene fede a una cosa”
Lunedì il Paris FC, che lo ha avuto in prestito, ha rilanciato un'offerta per provare a tenerlo a titolo definitivo
La dirigenza viola è intenzionata a non rilanciare, soprattutto per la preferenza di Koleosho nei confronti della Fiorentina ribadita nelle ultime ore. In ogni caso la trattativa sarà temporanea, sia in un senso che nell'altro. Lo scrive La Nazione.
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