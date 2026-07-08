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Nazione sulla difesa: “Viery e Dragusin per alzare il livello. Chi rischia il posto”

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La Nazione fa il punto sul reparto difensivo della Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina vuole ripartire dalle basi e i primi due acquisti di mercato lo dimostrano: un totale di 40 milioni di euro investiti in una settimana per i due difensori centrali Viery e Dragusin. Il club viola vuole alzare il livello in un reparto che nella passata stagione ha dimostrato qualche incertezza di troppo, a partire dalle palle inattive.

Le 18 reti incassate da calcio piazzato, di cui ben 12 di testa, rappresentano uno dei dati più negativi dell'ultimo campionato ed è inevitabile, quindi, che qualcuno adesso rischi il posto. La decisione spetta a Grosso che dovrà valutare i giocatori a disposizione, ma Comuzzo e Ranieri sono i primi indiziati a poter lasciare Firenze.

Il classe 2005 potrebbe andare in prestito, mentre l'ex capitano viola, nel caso arrivasse una giusta offerta, potrebbe partire a titolo definitivo. Lo scrive La Nazione.

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