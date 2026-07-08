Nazione sulla difesa: “Viery e Dragusin per alzare il livello. Chi rischia il posto”

La Fiorentina vuole ripartire dalle basi e i primi due acquisti di mercato lo dimostrano: un totale di 40 milioni di euro investiti in una settimana per i due difensori centrali Viery e Dragusin. Il club viola vuole alzare il livello in un reparto che nella passata stagione ha dimostrato qualche incertezza di troppo, a partire dalle palle inattive.