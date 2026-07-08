La Fiorentina vuole ripartire dalle basi e i primi due acquisti di mercato lo dimostrano: un totale di 40 milioni di euro investiti in una settimana per i due difensori centrali Viery e Dragusin. Il club viola vuole alzare il livello in un reparto che nella passata stagione ha dimostrato qualche incertezza di troppo, a partire dalle palle inattive.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sulla difesa: “Viery e Dragusin per alzare il livello. Chi rischia il posto”
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Nazione sulla difesa: “Viery e Dragusin per alzare il livello. Chi rischia il posto”
La Nazione fa il punto sul reparto difensivo della Fiorentina
Le 18 reti incassate da calcio piazzato, di cui ben 12 di testa, rappresentano uno dei dati più negativi dell'ultimo campionato ed è inevitabile, quindi, che qualcuno adesso rischi il posto. La decisione spetta a Grosso che dovrà valutare i giocatori a disposizione, ma Comuzzo e Ranieri sono i primi indiziati a poter lasciare Firenze.
Il classe 2005 potrebbe andare in prestito, mentre l'ex capitano viola, nel caso arrivasse una giusta offerta, potrebbe partire a titolo definitivo. Lo scrive La Nazione.
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