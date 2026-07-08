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La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Lazio su Piccoli. Ma il giocatore ha altre intenzioni”

Gazzetta: “Lazio su Piccoli. Ma il giocatore ha altre intenzioni” - immagine 1
La volontà di Roberto Piccoli è quella di mettersi in mostra nel ritiro al Viola Park con Fabio Grosso
Redazione VN

Nonostante le voci di mercato che vedono un interesse della Lazio per Roberto Piccoli, l'attaccante vuole rimanere a Firenze e mettersi in mostra con Fabio Grosso.

Dopo la deludente passata stagione, infatti, la volontà è quella di riscattarsi a partire dal ritiro al Viola Park. Per questo Piccoli non ha dato alcuna direttiva al proprio entourage in merito a soluzioni alternative. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

(LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA)

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