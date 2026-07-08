Nonostante le voci di mercato che vedono un interesse della Lazio per Roberto Piccoli, l'attaccante vuole rimanere a Firenze e mettersi in mostra con Fabio Grosso.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Lazio su Piccoli. Ma il giocatore ha altre intenzioni”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Lazio su Piccoli. Ma il giocatore ha altre intenzioni”
La volontà di Roberto Piccoli è quella di mettersi in mostra nel ritiro al Viola Park con Fabio Grosso
Dopo la deludente passata stagione, infatti, la volontà è quella di riscattarsi a partire dal ritiro al Viola Park. Per questo Piccoli non ha dato alcuna direttiva al proprio entourage in merito a soluzioni alternative. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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