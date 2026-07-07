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Fiorentina, come cambia la difesa? Nazione: “Ranieri, Comuzzo, Pongracic. Chi parte?”

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Per Comuzzo l'ipotesi è quella di una cessione in prestito, mentre Pongracic potrebbe partire a titolo definitivo
Redazione VN

La Fiorentina sta valutando anche il futuro dei difensori già presenti in rosa. Con Ranieri destinato a formare la coppia di centrali mancini insieme a Viery e l'arrivo di Dragusin, uno tra Comuzzo e Pongracic potrebbe lasciare il club.

Per Comuzzo l'ipotesi è quella di una cessione in prestito, mentre Pongracic potrebbe partire a titolo definitivo.

Sono inoltre sul piede di partenza anche Moreno e Valentini, destinati a trovare una nuova sistemazione in questa sessione di mercato. Lo scrive la Nazione.

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