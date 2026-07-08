Mercato in uscita. CorSport: “Amatucci verso la Spagna, Il punto sugli altri”

La Fiorentina sta lavorando anche sul fronte cessioni

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato in uscita. Lorenzo Amatucci è a un passo dal Deportivo La Coruña: l'operazione sarà a titolo definitivo e porterà nelle casse viola circa 2,5 milioni di euro. In partenza anche Tommaso Martinelli, che giocherà la prossima stagione in prestito all'Avellino, club interessato anche ad Alessandro Bianco.