La Fiorentina continua a lavorare sul mercato in uscita. Lorenzo Amatucci è a un passo dal Deportivo La Coruña: l'operazione sarà a titolo definitivo e porterà nelle casse viola circa 2,5 milioni di euro. In partenza anche Tommaso Martinelli, che giocherà la prossima stagione in prestito all'Avellino, club interessato anche ad Alessandro Bianco.
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VIOLA NEWS news viola stampa Mercato in uscita. CorSport: “Amatucci verso la Spagna, Il punto sugli altri”
Corriere dello Sport
Mercato in uscita. CorSport: “Amatucci verso la Spagna, Il punto sugli altri”
La Fiorentina sta lavorando anche sul fronte cessioni
Definito anche il prestito di Kouadio al Monza, mentre resta aperta la trattativa tra la Fiorentina e il Nizza per Richardson: il club francese, al momento, non è ancora convinto delle cifre richieste. In attacco, infine, resta vivo l'interesse della Lazio per Piccoli, una situazione da seguire nei prossimi giorni. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
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