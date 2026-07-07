La Fiorentina saluta Lorenzo Amatucci. Il centrocampista classe 2004 è pronto a lasciare definitivamente il club viola per iniziare una nuova avventura in Spagna con il Deportivo A Coruña.
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Amatucci torna in Spagna. Di Marzio: “Tutto fatto per il passaggio al Deportivo”
Lorenzo Amatucci lascia la Fiorentina a titolo definitivo e si trasferisce al Deportivo A Coruña: per il centrocampista pronto un contratto di cinque anni.
A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che attraverso il proprio profilo X ha annunciato la chiusura dell'operazione. Il classe 2004 lascia la Fiorentina dopo aver raccolto esperienza anche in prestito nella passata stagione, con l'obiettivo di trovare maggiore continuità e affermarsi nel calcio professionistico.
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