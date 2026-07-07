Il Monza mette gli occhi in casa Fiorentina. E non solamente per Eddy Kouadio, molto vicino all'approdo in Brianza. Secondo quanto racconta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la squadra lombarda vorrebbe un altro difensore in forza ai gigliati.
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Non solo Kouadio, il Monza vuole un altro viola. Di Marzio: “Occhi su Moreno”
Matias Moreno finisce nel mirino del Monza, che vuole un altro difensore oltre al promesso spodo brianzolo Kouadio
Si tratta di Matias Moreno, che nell'ultima stagione è stato parcheggiato in prestito al Levante. Moreno ha fatto bene in Spagna e la Fiorentina conta di incassare una discreta cifra per il suo eventuale trasferimento. Seguiranno aggiornamenti.
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