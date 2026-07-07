Non solo Kouadio, il Monza vuole un altro viola. Di Marzio: “Occhi su Moreno”

Il Monza mette gli occhi in casa Fiorentina. E non solamente per Eddy Kouadio, molto vicino all'approdo in Brianza. Secondo quanto racconta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la squadra lombarda vorrebbe un altro difensore in forza ai gigliati.

Si tratta di Matias Moreno, che nell'ultima stagione è stato parcheggiato in prestito al Levante. Moreno ha fatto bene in Spagna e la Fiorentina conta di incassare una discreta cifra per il suo eventuale trasferimento. Seguiranno aggiornamenti.