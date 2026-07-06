VN – Kean resta in bilico: la Fiorentina valuta offerte oltre i 40 milioni

Nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta idonea la Fiorentina sarebbe disposta a valutare la cessione di Moise Kean

In attesa che inizi il ritiro della Fiorentina, Moise Kean ritroverà Fabio Grosso, vecchia conoscenza ai tempi della Juventus. Tuttavia, ancora non c'è nessuna certezza sulla permanenza dell'attaccante e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l a Fiorentina potrebbe valutare una cessione in caso di offerte sopra i 40 milioni di euro.

Al momento nessuna squadra si è fatta avanti, ma il mercato è appena iniziato e qualcuno potrebbe mostrare il proprio interesse nelle prossime settimane.