Sky: “Dragusin in Italia nei prossimi giorni”. Ecco quanto guadagnerà

Radu Dragusin è ormai ad un passo dalla Fiorentina. L'ex Genoa è ormai un affare in dirittura d'arrivo con il Tottenham, dove lo spazio si era ridotto drasticamente. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia. Un ritorno che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, dato che secondo Sky, Dragusin arriverà in Italia tra domani e mercoledì.