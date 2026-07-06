Radu Dragusin è ormai ad un passo dalla Fiorentina. L'ex Genoa è ormai un affare in dirittura d'arrivo con il Tottenham, dove lo spazio si era ridotto drasticamente. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia. Un ritorno che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, dato che secondo Sky, Dragusin arriverà in Italia tra domani e mercoledì.
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VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Sky: “Dragusin in Italia nei prossimi giorni”. Ecco quanto guadagnerà
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Sky: “Dragusin in Italia nei prossimi giorni”. Ecco quanto guadagnerà
Dragusin si avvicina sempre di più. Nei prossimi giorni sbarcherà a Firenze
Lo stipendio di Dragusin—
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ingaggio dovrebbe attestarsi attorno ai 2 milioni netti a stagione. Il centrale diventerebbe uno dei più pagati in rosa.
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