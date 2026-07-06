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Colfescu su Dragusin: “Lo vedo in coppia con Comuzzo. Come può giocare”

Colfescu su Dragusin: “Lo vedo in coppia con Comuzzo. Come può giocare” - immagine 1
Adesso dal punto di vista fisico Dragusin sta bene e lo ha fatto vedere anche con la Romania
Redazione VN

L'agente Virgil Colfescu, esperto del calcio rumeno, ha commento il passaggio di Radu Dragusin dal Tottenham alla Fiorentina. Le sue parole a Lady Radio:

Adesso dal punto di vista fisico Dragusin sta bene e lo ha fatto vedere anche con la Romania. È un ottimo giocatore, può giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro. Lo vedo bene in coppia con Comuzzo.

Il passaggio

—  

Paratici ha portato avanti l'operazione dato che si conoscevano dai tempi della Juventus. Spero che la prossima estate la Fiorentina possa riscattarlo: parleremo bene di lui. È già partito dall'Inghilterra, sarà a Firenze nel pomeriggio.

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