Cinquini: “Paratici ha un grosso problema. Kean? Bisogna puntarci ancora”

Il dirigente sportivo Oreste Cinquini è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sul mercato della Fiorentina.

Redazione VN 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 20:02)

Il dirigente sportivo Oreste Cinquini è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sul mercato della Fiorentina.

"Paratici ha da fare un grande lavoro, anche perché credo che Fabio Grosso non voglia un'ampia rosa ma una squadra di 23-24 giocatori. C'è una difficile collocazione da parte di molti viola, la cosa più importante adesso è sfoltire questo numero esagerato di giocatori. Anche per gli allenamenti diventa un problema, sono sicuro che Paratici stia quindi pensando come risolvere la situazione. Viery? Spero sia un giocatore importante, anche se c'è il punto interrogativo di Comuzzo. Doveva essere il fiore all'occhiello delle difesa viola, i gigliati rifiutarono offerte top per lui, ma non ha giocato molto nella scorsa stagione, e con l'arrivo di Dragusin il suo destino rimane incerto. Anche Dodo e Gosens erano punti fermi della Fiorentina, adesso va capito che fine faranno anche loro".

Sul meeting di Paratici e Ferrari con J.Commisso — Credo che nell'incontro tra Presidente e dirigenza sia stato chiarito che la Fiorentina deve comunque avere obiettivi ambiziosi. Io credo anche, però, che bisognerà avere pazienza. Ci sono troppi nodi da scogliere, e non è facile".

Sul Presidente viola e su Paratici — "Il problema vero è che non c'è una persona che rappresenti il Presidente. Adesso è tutto in mano a Paratici, ma ci vorrebbe anche una figura che facesse le veci del Presidente a Firenze".

Su Grosso, su Dragusin e su Kean — "Se Paratici ha fatto una scelta di questo tipo, significa che era sicuro di Grosso. Dragusin? Ha avuto un grave infortunio, quando è rientrato non è stato più una certezza. Speriamo abbia risolto i suoi problemi fisici. Kean? È un giocatore che deve andare per forza in doppia-cifra e sul quale puntare, anche perché Piccoli deve esser mandato a giocare altrove per ritrovarsi".