Amoruso: “Dragusin? La difesa è sistemata. Adesso mi aspetto la partenza di un big”

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Paratici e Grosso. La sua opinione.

Redazione VN 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 18:43)

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Paratici e Grosso. La sua opinione.

"In difesa stiamo sistemando le cose: con Viery e Dragusin non dovrebbero esserci più problemi sulle palle alte. Per tutta la scorsa stagione, la difesa non ha dato certezze, era doverso quindi dare una base migliore a Grosso. Per quanto riguarda il mercato in generale, comunque, mi aspetto che qualche big vada via. Anche perché non sarebbe sostenibile fare altri acquisti e gestire il monte ingaggi sennò. Per ora, comunque, mi piace che ci siano più giocatori in entrata che in uscita nonostante l'urgenza di cedere. La società sta lavorando bene a mio avviso".

Sull'incontro Commisso-dirigenza e sul mercato in uscita — "L'incontro tra J. Commisso, Paratici e Ferrari è stato importante, la Fiorentina è una delle poche società che si è già mossa sul mercato in entrata. Mi aspetto, comunque, notizie su giocatori in uscita da qui a pochi giorni. Dipenderà dalle offerte, ci son tanti candidati-big che potrebbero partire, tra questi Dodo e Gudmundsson".

Su Dragusin e Viery — "È presto per valutarli e non hanno mai giocato insieme. Viery, comunque, mi sembra un brasiliano atipico, normalmente sono poco aggressivi mentre lui mi sembra molto grintoso. Sfrutta anche molto bene il suo fisico, bisognerà vedere se Grosso lo riterrà pronto per essere impiegato titolare da subito. La difesa, comunque, adesso è messa bene".

Su Grosso — "Mi aspetto molta più organizzazione con lui al comando, anche se dipenderà molto da chi arriverà. In particolare, chi arriverà sulle fasce, visto che il neo-tecnico viola predilige le corsie esterne".