VN – Dragusin e il rapporto speciale con Paratici. Una chiamata attesa 6 mesi

Dragusin-Fiorentina è una storia che nasce da lontano. E da un rapporto diventato negli anni molto stretto tra il giocatore e Paratici. Dragusin ha mosso i primi passi nella Juventus e da lì il dirigente non lo ha mai perso di vista, contribuendo al suo trasferimento dal Genoa al Tottenham e adesso alla Fiorentina. Il direttore sportivo stravede per il difensore, ma la stima è reciproca. E così quando Paratici ha chiamato, Dragusin e il suo procuratore hanno detto sì, preferendo Firenze ad altri club che erano interessati.