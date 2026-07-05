Quando l’agente di Dragusin snobbò la Fiorentina: “Non è la strada giusta”

Dopo un lungo inseguimento iniziato a gennaio, la Fiorentina sembra potersi essere assicurata Radu Dragusin dal Tottenham. Un giocatore che Fabio Paratici ha rincorso dal primo giorno in cui è approdato alla Fiorentina proprio dagli Spurs e che adesso è qualcosa più di una semplice suggestione di mercato . Il difensore rumeno ha militato a lungo in Italia prima di volare nel nord di Londra: settore giovanile della Juventus, poi i prestiti a Sampdoria e Salernitana prima del trasferimento a titolo definitivo al Genoa. Da lì, dopo 18 mesi giocati da protagonista, il passaggio al Tottenham.

"Aspetto che il Tottenham dica di sì alla Roma per entrare nel vivo. Ci sono un paio di offerte per lui, è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto non sarebbe la strada giusta per lui. Costa 25 milioni" dichiarò il 9 gennaio a Rai Sport. Adesso qualcosa è cambiato, e con Paratici al timone del comparto sportivo viola evidentemente tutto può succedere...