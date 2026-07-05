Batistuta ed Edmundo sono state una delle coppie migliori negli ultimi decenni viola. Una coppia che non è durata molto, ma che ha incendiato le difese di fine anni 90. Oggi Batigol segue il Mondiale da vicino, come opinionista. SportCenter ha chiesto all'argentino quale fosse il suo rapporto con Edmundo:
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VIOLA NEWS news viola interviste Batistuta: “Ricordi con Edmundo? Brutti, non c’era feeling tra di noi”
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Batistuta: “Ricordi con Edmundo? Brutti, non c’era feeling tra di noi”
Gabriel Batistuta torna sul suo rapporto con Edmundo. Le parole di Batigol
"Ricordi con Edmundo? Brutti, brutti... Perchè sì. Era una brava persona, ma non c'era feeling tra di noi, nessun altro problema"
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