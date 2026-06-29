Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato all'evento di apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole a TMW:
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Ds Sassuolo: “Thorstvedt? Speravamo di sistemare la questione già da tempo, ma…”
"Mi auguro che Grosso possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore"
Grosso con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore. Thorstvedt? Speravamo di sistemare la questione con i suoi agenti già da tempo, ma non è stato possibile. È un giocatore importante e adesso vedremo come si evolverà la situazione in questo periodo. Cercheremo di fare le valutazioni migliori per il bene del club. Non dimentichiamo che ha ancora un contratto con noi. Vogliamo costruire una squadra competitiva, Thorstvedt è uno dei componenti di questa squadra."
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