Fiorentina, rivoluzione difesa: chi può partire e chi saranno i titolari

Non uno, ma due. La Fiorentina ha deciso di cambiare volto alla difesa e di intervenire in modo massiccio anche in un reparto che sembrava già discretamente coperto da Ranieri, Pongracic e Comuzzo. Evidentemente per Paratici c'era bisogno di altro e così, dopo Viery, ha affondato il colpo per un altro centrale, stavolta con una formula che non prevede l'esborso immediato e con clausole che tutelino l'eventuale investimento futuro .

Ora le cessioni

Con l'arrivo di Dragusin, Grosso si ritrova con una batteria di 5 centrali puri: troppi, specialmente in un'annata senza competizioni europee. E' dunque quasi scontato che almeno uno partirà e non è da escludere che qualcosa stia già bollendo in pentola. Comuzzo è il maggior indiziato (c'è anche l'ipotesi di un prestito), ma in caso di offerte importanti anche Pongracic può salutare. Più improbabile un addio di Ranieri, ma occhio alla Lazio che già a gennaio ci aveva fatto un pensierino e che sta per cedere Romagnoli. In uscita anche Kouadio, oltre a Valentini e Moreno di rientro dai prestiti.