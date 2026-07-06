Fiorentina, rivoluzione difesa: chi può partire e chi saranno i titolari

Chi sarà titolare?—
Sulla carta Viery e Dragusin sono due potenziali titolari, anche se non è affatto scontato che lo diventino subito. Il brasiliano potrebbe aver bisogno di un periodo di adattamento per metabolizzare il salto nel calcio italiano, mentre il romeno deve ritrovare continuità dopo una stagione in cui è stato a lungo fuori causa. Le gerarchie potrebbero dunque variare strada facendo e in alcuni frangenti Grosso potrebbe anche utilizzarne tre insieme, senza cambiare modulo, adattando uno dei centrali come terzino destro bloccato. Soluzione che ha adottato spesso e volentieri nell'ultima stagione al Sassuolo con Walukiewicz.
Rivoluzione totale—
A Firenze potrebbe farlo all'occorrenza con uno tra Comuzzo, Pongracic e lo stesso Dragusin, ma dipenderà anche dal mercato dei terzini destri, ancora in evoluzione. E se alla fine Dodò e Gosens (pure De Gea?) dovessero davvero partire, la difesa della Fiorentina cambierebbe completamente volto. Facce nuove e tanta voglia di voltare pagina dopo i patemi della scorsa stagione.
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