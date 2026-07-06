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Fiorentina, rivoluzione difesa: chi può partire e chi saranno i titolari

chi gioca in difesa nella Fiorentina?
Dopo Viery, ecco Dragusin: in uscita Comuzzo (o Pongracic). Gerarchie variabili e difesa a 3 e mezzo: gli scenari
Redazione VN

Non uno, ma due. La Fiorentina ha deciso di cambiare volto alla difesa e di intervenire in modo massiccio anche in un reparto che sembrava già discretamente coperto da Ranieri, Pongracic e Comuzzo. Evidentemente per Paratici c'era bisogno di altro e così, dopo Viery, ha affondato il colpo per un altro centrale, stavolta con una formula che non prevede l'esborso immediato e con clausole che tutelino l'eventuale investimento futuro.

Ora le cessioni

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Con l'arrivo di Dragusin, Grosso si ritrova con una batteria di 5 centrali puri: troppi, specialmente in un'annata senza competizioni europee. E' dunque quasi scontato che almeno uno partirà e non è da escludere che qualcosa stia già bollendo in pentola. Comuzzo è il maggior indiziato (c'è anche l'ipotesi di un prestito), ma in caso di offerte importanti anche Pongracic può salutare. Più improbabile un addio di Ranieri, ma occhio alla Lazio che già a gennaio ci aveva fatto un pensierino e che sta per cedere Romagnoli. In uscita anche Kouadio, oltre a Valentini e Moreno di rientro dai prestiti.

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Chi sarà titolare?

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Sulla carta Viery e Dragusin sono due potenziali titolari, anche se non è affatto scontato che lo diventino subito. Il brasiliano potrebbe aver bisogno di un periodo di adattamento per metabolizzare il salto nel calcio italiano, mentre il romeno deve ritrovare continuità dopo una stagione in cui è stato a lungo fuori causa. Le gerarchie potrebbero dunque variare strada facendo e in alcuni frangenti Grosso potrebbe anche utilizzarne tre insieme, senza cambiare modulo, adattando uno dei centrali come terzino destro bloccato. Soluzione che ha adottato spesso e volentieri nell'ultima stagione al Sassuolo con Walukiewicz.

Rivoluzione totale

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A Firenze potrebbe farlo all'occorrenza con uno tra Comuzzo, Pongracic e lo stesso Dragusin, ma dipenderà anche dal mercato dei terzini destri, ancora in evoluzione. E se alla fine Dodò e Gosens (pure De Gea?) dovessero davvero partire, la difesa della Fiorentina cambierebbe completamente volto. Facce nuove e tanta voglia di voltare pagina dopo i patemi della scorsa stagione.

 

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