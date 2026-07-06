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VN – Da De Gea a Gudmundsson, i big restano in uscita. La situazione

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Dopo i botti in entrata, Paratici lavora anche sul mercato in uscita. La situazione dei big, come De Gea
Nicolò Schira

Il mercato in entrata della Fiorentina si è animato nel giro di pochi giorni. L'arrivo di Viery ed il colpo Dragusin hanno occupato i pensieri dei tifosi viola. Paratici però deve anche sistemare il tema uscite, e non si tratta solo degli esuberi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, alcuni big sarebbero in uscita. In particolare vanno monitorate le situazioni di De Gea, Gudmundsson, Gosens e Dodò. Tutti potrebbero lasciare Firenze con l'offerta giusta. Per adesso non si registrano proposte vere sul tavolo, con qualche interessamento come quello dell'Atalanta per Gudmundsson.

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