Dopo Viery e Dragusin, prosegue serrato il lavoro di Fabio Paratici e del suo staff. L'obiettivo è quello di portare a Firenze qualche altro giocatore prima dell'inizio del ritiro. Sarà dunque una settimana "calda" con l'affare Luca Koleosho in dirittura d'arrivo, si può chiudere nel giro di pochi giorni. Almeno questa è la speranza della Fiorentina, ma ormai manca pochissimo per definire tutti i dettagli per un'operazione da 10 milioni + 1 di bonus.
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VN – Settimana calda per Koleosho e Thorstvedt. Nuovi contatti col Sassuolo
La Fiorentina non si ferma: gli aggiornamenti del nostro Nicolò Schira su Koleosho e Thorstvedt
Previsti tra mercoledì e giovedì nuovi contatti anche con il Sassuolo. L'obiettivo viola resta Thorstvedt, a cui la Fiorentina ha già strappato un sì, in attesa di definire l'affare con i neroverdi. L'idea di Paratici sarebbe quella di inserire 1 o 2 contropartite nell'affare e dopo i colloqui della scorsa settimana, le parti si aggiorneranno su questo. L'obiettivo è trovare un accordo.
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