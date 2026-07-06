VN – Settimana calda per Koleosho e Thorstvedt. Nuovi contatti col Sassuolo

Dopo Viery e Dragusin, prosegue serrato il lavoro di Fabio Paratici e del suo staff. L'obiettivo è quello di portare a Firenze qualche altro giocatore prima dell'inizio del ritiro. Sarà dunque una settimana "calda" con l'affare Luca Koleosho in dirittura d'arrivo, si può chiudere nel giro di pochi giorni. Almeno questa è la speranza della Fiorentina, ma ormai manca pochissimo per definire tutti i dettagli per un'operazione da 10 milioni + 1 di bonus.