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Fiorentina, Kouadio ai saluti: accordo col Monza. I dettagli

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Accordo di massima con il Monza per la cessione di Eddy Kouadio. Domani la chiusura dell'affare in prestito
Redazione VN

Movimento in uscita per quanto riguarda la linea verde della Fiorentina. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Instagram, il Monza è ormai a un passo dal chiudere l'operazione per Eddy Kouadio, difensore centrale classe 2006 di proprietà del club gigliato. Nella giornata di oggi è stata raggiunta un'intesa di massima tra le due società, e le prossime ore saranno decisive per limare gli ultimi dettagli e arrivare alla definitiva fumata bianca.

I dettagli della formula

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L'operazione tra la Fiorentina e il club brianzolo dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito. Per il giovane centrale si tratta di un'opportunità importante per trovare maggiore continuità, dopo essere riuscito comunque a ritagliarsi uno spazio significativo a Firenze: nel corso della stagione 2025/2026, Kouadio ha infatti collezionato 8 presenze con la maglia della prima squadra viola, ripartite tra il campionato di Serie A e gli impegni europei in Conference League. La chiusura definitiva dell'affare è attesa già nella giornata di domani.

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