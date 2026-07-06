Movimento in uscita per quanto riguarda la linea verde della Fiorentina. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Instagram, il Monza è ormai a un passo dal chiudere l'operazione per Eddy Kouadio, difensore centrale classe 2006 di proprietà del club gigliato. Nella giornata di oggi è stata raggiunta un'intesa di massima tra le due società, e le prossime ore saranno decisive per limare gli ultimi dettagli e arrivare alla definitiva fumata bianca.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Fiorentina, Kouadio ai saluti: accordo col Monza. I dettagli
calciomercato
Fiorentina, Kouadio ai saluti: accordo col Monza. I dettagli
Accordo di massima con il Monza per la cessione di Eddy Kouadio. Domani la chiusura dell'affare in prestito
I dettagli della formula—
L'operazione tra la Fiorentina e il club brianzolo dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito. Per il giovane centrale si tratta di un'opportunità importante per trovare maggiore continuità, dopo essere riuscito comunque a ritagliarsi uno spazio significativo a Firenze: nel corso della stagione 2025/2026, Kouadio ha infatti collezionato 8 presenze con la maglia della prima squadra viola, ripartite tra il campionato di Serie A e gli impegni europei in Conference League. La chiusura definitiva dell'affare è attesa già nella giornata di domani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA