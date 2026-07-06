Fiorentina, Kouadio ai saluti: accordo col Monza. I dettagli

Movimento in uscita per quanto riguarda la linea verde della Fiorentina. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Instagram, il Monza è ormai a un passo dal chiudere l'operazione per Eddy Kouadio, difensore centrale classe 2006 di proprietà del club gigliato. Nella giornata di oggi è stata raggiunta un'intesa di massima tra le due società, e le prossime ore saranno decisive per limare gli ultimi dettagli e arrivare alla definitiva fumata bianca.