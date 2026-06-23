La dirigenza biancoverde ha individuato nel classe 2006 il profilo ideale per la fascia destra, ma deve fare i conti con una folta concorrenza. Sul giovane calciatore si è infatti registrato l'interesse di altri due o tre club di Serie B. L'obiettivo dell'Avellino è muoversi d'anticipo per bruciare le rivali e assicurarsi il talento della scuderia viola.