Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'Avellino ha messo nel mirino già da diverse settimane Eddy Kouadio, difensore fresco vincitore del campionato italiano con la maglia della Fiorentina Primavera.
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VIOLA NEWS calciomercato Pedullà: “Il piano dell’Avellino per arrivare a Kouadio. Ci sono altre pretendenti”
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Pedullà: “Il piano dell’Avellino per arrivare a Kouadio. Ci sono altre pretendenti”
L'Avellino e altri club di Serie B si muovono per Eddy Kouadio della Fiorentina, protagonista dello Scudetto vinto dalla Primavera
La dirigenza biancoverde ha individuato nel classe 2006 il profilo ideale per la fascia destra, ma deve fare i conti con una folta concorrenza. Sul giovane calciatore si è infatti registrato l'interesse di altri due o tre club di Serie B. L'obiettivo dell'Avellino è muoversi d'anticipo per bruciare le rivali e assicurarsi il talento della scuderia viola.
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