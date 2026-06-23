Dall’Inghilterra confermano: “Fiorentina su Mandas. Bournemouth? La situazione”

La Fiorentina è in corsa per Christos Mandas . Lo conferma, dopo la notizia di Violanews , il noto giornalista Ben Jacobs , il club viola ha avviato i primi colloqui esplorativi per valutare la fattibilità dell'operazione legata al portiere di proprietà della Lazio.

Il futuro dell'estremo difensore greco classe 2001 resta tutto da decifrare. Mandas è reduce da un periodo in prestito sulla costa meridionale inglese con la maglia del Bournemouth, ma tra i biancorossi e la Lazio non è ancora stato raggiunto alcun accordo definitivo per un suo eventuale ritorno in Premier League. In questo scenario di attesa si è inserito il club di Commisso, che monitora la situazione per rinforzare il proprio reparto arretrato.