Arrivano novità importanti sul fronte portiere. Infatti, nella giornata di giovedì, Fabio Paratici ha incontrato l'agente di Christos Mandas, estremo difensore della Lazio. Il portiere greco infatti, viene considerato come prima scelta in caso di addio da parte di David De Gea.
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VN – Incontro agenti Mandas-Paratici al VP: le sensazioni e la posizione viola
Arrivano novità importanti sul fronte portiere. Infatti, nella giornata di giovedì, Fabio Paratici ha incontrato l'agente di Christos Mandas
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Il portiere spagnolo ha un contratto fino al 2028 e i 3 milioni di stipendio pesano non poco sulle casse del club. L'incontro tra le parti ha avuto esito positivo e Mandas rimane la prima scelta per la porta della Fiorentina, con Grosso pronto ad affidargli il ruolo da titolare.
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