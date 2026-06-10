Porte girevoli in casa Fiorentina. Come abbiamo scritto il futuro di David De Gea è incerto. Paratici si sta guardando attorno in casa di partenza dello spagnolo.
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VN – Mandas vuole giocare: la Fiorentina ci punta e ottiene un vantaggio
Mandas è pronto a tornare alla Lazio, ma la Fiorentina ha messo gli occhi su di lui
Uno dei profili che piace è quello di Christos Mandas. Il portiere greco della Lazio è reduce dal prestito al Bournemouth. Nelle Cherries non è stato un protagonista, visto che Iraola gli ha sempre preferito l'affidabile Petrovic. Per questo Mandas vuole giocare di più, e la Fiorentina, come raccolto dalla nostra redazione, potrebbe garantirgli il posto da numero 1.
Gattuso apprezza il giocatore, e anche Marco Rose, nuovo allenatore del Bournemouth, non disdegnerebbe l'idea di averlo a disposizione, ma la volontà del portiere sarà decisiva nella scelta della sua prossima destinazione.
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