VN – Mandas vuole giocare: la Fiorentina ci punta e ottiene un vantaggio

Mandas è pronto a tornare alla Lazio, ma la Fiorentina ha messo gli occhi su di lui

Porte girevoli in casa Fiorentina. Come abbiamo scritto il futuro di David De Gea è incerto. Paratici si sta guardando attorno in casa di partenza dello spagnolo.

Uno dei profili che piace è quello di Christos Mandas. Il portiere greco della Lazio è reduce dal prestito al Bournemouth. Nelle Cherries non è stato un protagonista, visto che Iraola gli ha sempre preferito l'affidabile Petrovic. Per questo Mandas vuole giocare di più, e la Fiorentina, come raccolto dalla nostra redazione, potrebbe garantirgli il posto da numero 1.