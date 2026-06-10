Difesa viola: Paratici ha messo gli occhi un giovane talento del Genoa

Anche la difesa sarà tema di cambiamenti in casa Fiorentina. Fabio Paratici dovrà prima sciogliere i dubbi sul futuro di Pietro Comuzzo, per poi pensare a trovare un centrale forte. Ma non solo certezze, infatti il club di Commisso avrebbe messo gli occhi su una giovane promessa: Gabriele Calvani.

Calvani

Centrale difensivo, originario di Grottaferrata e di proprietà del Genoa, piace molto alla Fiorentina. Il classe 2004 ha giocato in Serie B con il Frosinone che vorrebbe riconfermarlo per la Serie A. Paratici però, secondo quanto riportato da TuttoFrosinone.com, sarebbe davvero interessato al giovane talento.