Fabio Miretti è uno dei profili su cui la Fiorentina ha messo gli occhi. Il centrocampista della Juventus non è certo di rimanere a Torino, con Spalletti che lo starebbe valutando.
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SportItalia: “Fabio Miretti piace in Serie A. Sondaggi da parte della Fiorentina”
Fiorentine e Bologna hanno avviato i contatti per Fabio Miretti
Secondo quanto riporta Gianluigi Longari di SportItalia il classe 2003 piace a diverse squadre in Serie A, tra cui Fiorentina e Bologna. I due club avrebbero, infatti, avviato i primi sondaggi. Quest'anno Miretti ha collezionato 23 presenze e un gol in maglia bianconera.
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