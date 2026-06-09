Che la Fiorentina sia interessata a Fabio Miretti non è più un segreto, anzi. Il centrocampista della Juventus è finito nella lista di Fabio Paratici che ne sta valutando i pro e i contro. Dall'altra parte, Luciano Spalletti starebbe riflettendo su una sua possibile permanenza a Torino.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Fiorentina su Miretti, ma c’è da convincere Spalletti. Il prezzo”
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Tuttosport: “Fiorentina su Miretti, ma c’è da convincere Spalletti. Il prezzo”
Secondo quanto scritto da Tuttosport infatti, Miretti sarebbe un giocatore molto utile per le liste UEFA, ma anche per quelle della Serie A
Miretti—
Secondo quanto scritto da Tuttosport infatti, Miretti sarebbe un giocatore molto utile per le liste UEFA, ma anche per quelle della Serie A. Prodotto del vivaio bianconero, piace molto a Luciano Spalletti che quindi deve ponderare bene un suo possibile addio.
Fiorentina—
Su di lui non c'è solo la Fiorentina, ma piace anche al Como e al Venezia. La Juventus chiede 15 milioni di euro per il giocatore che, a oggi, è quello che guadagna di meno di tutta la rosa di Spalletti.
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