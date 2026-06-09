II primo mattoncino è stato posato in un lunedì di inizio giugno: Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina e l'annuncio è arrivato in concomitanza della partenza di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici per gli Stati Uniti,dove incontreranno il presidente Giuseppe B Commisso e sua madre Catherine, moglie del defunto Rocco. Un viaggio che servirà al nuovo diesse per presentarsi di persona alla proprietà ma anche per definire ambizioni e strategie, già in parte delineate nell'ultimo periodo.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Ecco quando Commisso a Firenze. Ieri call con Grosso per conoscerlo”
Grosso e Commisso—
Grosso invece dovrà attendere agosto per conoscere i Commisso, che prima di quella data non riusciranno a viaggiare verso Firenze, però ha già avuto l'occasione di parlare con loro: prima dell'annuncio c'è stata una call con il dg Ferrari nel corso della quale Giuseppe e Catherine hanno dato il benvenuto al nuovo allenatore. «Sono felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità - ha detto Grosso -. Arrivo in un club prestigioso e mi sento di garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono entusiasta e non vedo l'ora di iniziare».
Le parole—
«Siamo felici di accoglierlo alla Fiorentina - ha aggiunto Commisso -. Dopo una stagione difficile voliamo aprire una nuova fase con energia ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l'entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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