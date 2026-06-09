Gazzetta: “Ecco quando Commisso a Firenze. Ieri call con Grosso per conoscerlo”

Grosso e Commisso

Grosso invece dovrà attendere agosto per conoscere i Commisso, che prima di quella data non riusciranno a viaggiare verso Firenze, però ha già avuto l'occasione di parlare con loro: prima dell'annuncio c'è stata una call con il dg Ferrari nel corso della quale Giuseppe e Catherine hanno dato il benvenuto al nuovo allenatore. «Sono felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità - ha detto Grosso -. Arrivo in un club prestigioso e mi sento di garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono entusiasta e non vedo l'ora di iniziare».