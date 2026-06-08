Non solo Fiorentina: il Gremio offre Viery alla Juventus nell’affare per un ex viola

Corsa a Viery: la Juventus prova a sfruttare la carta Arthur per il centrale del Gremio che piace anche alla Fiorentina. I dettagli

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 11:12)

Che la Fiorentina abbia messo gli occhi su Viery, difensore centrale classe 2005 del Gremio, non è una novità dell'ultima ora, così come non lo sono le cifre proibitive richieste dal club brasiliano. La vera novità di giornata, lanciata dall'edizione odierna di Tuttosport, è che sul giovane talento di Porto Alegre si sta muovendo concretamente la Juventus, e lo sta facendo attraverso una corsia preferenziale.

I bianconeri e il Gremio stanno infatti ridiscutendo il futuro di Arthur. Il club brasiliano vorrebbe trattenere il centrocampista ex Fiorentina, ma non potendosi permettere i 10 milioni richiesti dalla Juve per evitare minusvalenze, ha messo sul piatto i suoi gioielli. Il nome che ha intrigato maggiormente Torino è proprio quello di Viery, centrale roccioso di 190 centimetri e dal prezioso piede mancino.

Lo scoglio e lo stand-by — La Juventus ha così avviato un canale che potrebbe favorirla rispetto alla concorrenza italiana, rappresentata proprio dalla Fiorentina e dal Bologna, che da tempo monitorano il ragazzo ma senza aver mai osato andare oltre i sondaggi. Resta però per tutti lo scoglio della valutazione: il Gremio spara altissimo e chiede 20 milioni di euro (con una clausola da 50), una cifra considerata un'enormità per un giovane emerso solo negli ultimi mesi.

Per il momento la trattativa resta in stand-by, frenata anche dai ragionamenti sui visti da extracomunitari, ma la Juventus ha trovato una strada per inserirsi con forza su un obiettivo seguito anche dagli uomini di mercato viola.