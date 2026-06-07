Strada sbarrata per Viery Fernandes. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il club viola ha presentato un'offerta ufficiale da 12 milioni di euro per il giovane difensore centrale del Gremio, trovando però la strada sbarrata dalla dirigenza di Porto Alegre.
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Viery-Fiorentina, TMW: “Trattativa compromessa. Ecco perché”
Il rifiuto della società brasiliana non è legato alla pretesa di veder pagata l'intera clausola rescissoria da 50 milioni di euro inserita nel contratto del giocatore, quanto alla volontà di monetizzare al massimo la cessione del proprio talento, aspettando offerte economicamente più vantaggiose.
Trattativa bloccata—
Al momento la pista si preannuncia decisamente in salita, se non del tutto compromessa. La testata sottolinea infatti come l'operazione sia da considerare impraticabile per la Fiorentina alle attuali condizioni di mercato.
Il Gremio non ha fretta di vendere il centrale classe 2005 e attende rilanci più onerosi da parte di altri club europei. La situazione potrebbe sbloccarsi soltanto di fronte a due scenari: un cambio radicale nella strategia di vendita della società proprietaria del cartellino o una presa di posizione netta da parte dello stesso Viery Fernandes, che esprima la chiara intenzione di trasferirsi a Firenze.
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