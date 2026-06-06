Nelle scorse settimane il nome di David De Gea era stato accostato anche alla Juventus, alla ricerca di un nuovo portiere in vista della possibile partenza di Di Gregorio. Una pista che, almeno per il momento, sembra però perdere quota.
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La pista De Gea perde quota? La Juve bussa alla porta dell’Aston Villa
Secondo quanto riportato da Sky Sport però, il club bianconero starebbe concentrando le proprie attenzioni su altri profili. Restano infatti vivi i contatti per Emiliano Martinez, mentre tra le alternative continua a essere monitorato anche Guglielmo Vicario. Sullo sfondo rimane inoltre la situazione legata ad Alisson, primo obiettivo della dirigenza juventina.
Uno scenario che allontana, almeno nell'immediato, l'ipotesi di un assalto a De Gea. L'esperto portiere spagnolo, protagonista di una stagione altalenante con la Fiorentina, continua così a rappresentare un punto fermo (per ora) per il club viola.
Il mercato è ancora lungo e le sorprese non sono escluse, ma le ultime indiscrezioni raccontano di una Juventus orientata verso altre soluzioni per la porta.
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