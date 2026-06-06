La pista De Gea perde quota? La Juve bussa alla porta dell’Aston Villa

La Juventus valuta Martinez, Vicario e Alisson per la porta. La pista De Gea si raffredda, almeno per il momento

Nelle scorse settimane il nome di David De Gea era stato accostato anche alla Juventus , alla ricerca di un nuovo portiere in vista della possibile partenza di Di Gregorio. Una pista che, almeno per il momento, sembra però perdere quota.

Secondo quanto riportato da Sky Sport però, il club bianconero starebbe concentrando le proprie attenzioni su altri profili. Restano infatti vivi i contatti per Emiliano Martinez, mentre tra le alternative continua a essere monitorato anche Guglielmo Vicario . Sullo sfondo rimane inoltre la situazione legata ad Alisson, primo obiettivo della dirigenza juventina.

Il mercato è ancora lungo e le sorprese non sono escluse, ma le ultime indiscrezioni raccontano di una Juventus orientata verso altre soluzioni per la porta.