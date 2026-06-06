Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato La pista De Gea perde quota? La Juve bussa alla porta dell’Aston Villa

calciomercato

La pista De Gea perde quota? La Juve bussa alla porta dell’Aston Villa

La pista De Gea perde quota? La Juve bussa alla porta dell’Aston Villa - immagine 1
La Juventus valuta Martinez, Vicario e Alisson per la porta. La pista De Gea si raffredda, almeno per il momento
Redazione VN

Nelle scorse settimane il nome di David De Gea era stato accostato anche alla Juventus, alla ricerca di un nuovo portiere in vista della possibile partenza di Di Gregorio. Una pista che, almeno per il momento, sembra però perdere quota.

Secondo quanto riportato da Sky Sport però,  il club bianconero starebbe concentrando le proprie attenzioni su altri profili. Restano infatti vivi i contatti per Emiliano Martinez, mentre tra le alternative continua a essere monitorato anche Guglielmo Vicario. Sullo sfondo rimane inoltre la situazione legata ad Alisson, primo obiettivo della dirigenza juventina.

Uno scenario che allontana, almeno nell'immediato, l'ipotesi di un assalto a De Gea. L'esperto portiere spagnolo, protagonista di una stagione altalenante con la Fiorentina, continua così a rappresentare un punto fermo (per ora) per il club viola.

Il mercato è ancora lungo e le sorprese non sono escluse, ma le ultime indiscrezioni raccontano di una Juventus orientata verso altre soluzioni per la porta.

Leggi anche
Tuttosport: “Sohm flop a Bologna. Niente riscatto, tornerà in viola”
Baturina, dalla corte dei viola al trasferimento milionario: occhi dalla Premier

© RIPRODUZIONE RISERVATA