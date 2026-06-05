Baturina, dalla corte dei viola al trasferimento milionario: occhi dalla Premier

Baturina, dall'interesse viola al grande trasferimento. Scopri quanto vale adesso il trequartista croato classe 2003, seguito anche in Premier

Redazione VN 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 15:12)

Un anno fa era uno dei nomi più seguiti dalla Fiorentina, oggi Martin Baturinaè al centro di una delle operazioni più importanti del mercato europeo, confermando come le valutazioni della Dinamo Zagabria fossero tutt'aaltro che esagerate.

Da Zagabria a Como — Il trequartista croato classe 2003, già considerato uno dei maggiori talenti del club balcanico, era infatti finito nel mirino della Fiorentina durante la scorsa estate, ma la trattativa non decollò a causa delle elevate richieste economiche avanzate dalla Dinamo Zagabria, giudicate troppo onerose per le casse dei gigliati. A distanza di pochi mesi, il tempo sembra aver dato ragione al club croato: nell'estate 2025 il Como di Fabregas ha infatti deciso di puntare forte su Baturina, chiudendo l'operazione a 25 mln tra parte fissa e bonus fino al 2030.

Fiorentina, che occasione mancata! — Tutto ciò rappresenta anche un'occasione persa per la Fiorentina: il talento che un anno fa era considerato troppo costoso è stato ceduto dalla Dinamo ad una cifra che conferma la crescita del suo valore sul mercato internazionale. Un'ulteriore dimostrazione di come i club capaci di individuare e valorizzare i giovani, riescano spesso a trasformare intuizioni tecniche in vere e proprie plusvalenze milionarie.

Il futuro tra valore e interessi — Ora sarà il campo a stabilire se l'investimento del Como si rivelerà vincente. Di certo la parabola di Martin Baturina racconta come il calcio moderno premi sempre di più i giovani di prospettiva, soprattutto quando alle qualità tecniche si aggiungono personalità e continuità di rendimento. Il 23enne è attualmente attenzionato e seguito anche da due club di Premier League, e adesso il suo valore si aggira intorno ai 55 milioni di euro.