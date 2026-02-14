Nazione racconta: “La Fiorentina tentò di prendere Baturina 2 volte”

Nazione su Baturina

Redazione VN 14 febbraio - 06:56

Ci sono trattative che si chiudono in fretta e altre che restano sospese, come quella tra la Fiorentina e Martin Baturina. Oggi, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, l’incrocio è carico di significato: per la prima volta il talento croato affronterà da protagonista la squadra che lo ha inseguito a lungo. Nelle due sfide del Franchi tra campionato e Coppa Italia era rimasto ai margini, ma ora arriva nel pieno di un momento d’oro, con tre gol e tre assist nelle ultime cinque gare di Serie A e il rigore segnato a Napoli in Coppa. È diventato uno degli uomini chiave del Como di Cesc Fàbregas, al pari di Nico Paz.

La Fiorentina aveva fatto sul serio già nell’estate 2024: con Daniele Pradè alla guida dell’area tecnica, aveva offerto 14 milioni più bonus alla Dinamo Zagabria. La richiesta di 20 milioni fu giudicata eccessiva e l’affare sfumò, ma non definitivamente: anche nell’ultima sessione invernale ci fu un nuovo tentativo, respinto dal Como con decisione. Da quel momento Baturina ha iniziato a incidere con continuità, trasformando il potenziale in rendimento concreto.

Oggi quel sogno mancato si ripresenta sotto forma di dribbling e calci piazzati. L’ex obiettivo viola è diventato un pericolo reale e, in una sfida delicatissima per la corsa salvezza, serviranno attenzione e memoria. Perché certe occasioni mancate, quando tornano, sanno essere spietate. Lo scrive la Nazione.