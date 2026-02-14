CorSport: “Kean rimasto schiacciato dalla crisi. Non può essere un trascinatore”

Il Corriere dello Sport su Kean

Redazione VN 14 febbraio - 06:53

Se il “Re Leone” dello spogliatoio della Fiorentina è Paolo Vanoli, come suggerito dal ds Paratici, allora Simba è Moise Kean. L’attaccante viola, legato a una clausola da 62 milioni, è il prescelto a cui aggrapparsi per inseguire la salvezza. Contro il Torino ha mostrato segnali di risveglio con un destro rabbioso e d’anticipo, lampo del “vecchio” Kean in una stagione fin qui segnata da infortuni e difficoltà collettive. Sei gol in campionato sono pochi per chi deve trascinare la squadra, ma ora l’obiettivo è chiaro: riprendere in mano il timone e guidare i viola fuori dalla tempesta.

Quello contro il Toro è stato appena il suo sesto sigillo in campionato. La sua seconda annata in viola è stata condizionata dal problema alla caviglia e da uno sconforto generale di tutto l'ambiente, una nuvola nera originata dal peggior girone d'andata degli ultimi cinquant'anni di storia del club. Moise ne è rimasto schiacciato, ha dimostrato di non poter essere così trascinatore - ma invertire da soli la rotta di una barca che sta affondando non è facile nemmeno per i campionissimi - ora però si è dato un obiettivo. Vuole riprendere il timone in mano e portare alla salvezza la sua Fiorentina, rendere sul campo l'affetto e l'importanza che gli hanno dimostrato la città e la società.

I numeri raccontano una stagione complicata: tutti e sei i gol in Serie A sono arrivati al Franchi e lontano da Firenze Kean non segna dal 25 maggio 2025, a Udine. Ancora più significativo il dato sugli xG: 6 reti a fronte di 12,6 expected goals, con un saldo negativo di -6,6 che evidenzia imprecisione o sfortuna sotto porta. Un rendimento che stride con le aspettative e con lo status internazionale acquisito dal classe 2000, deciso anche a presentarsi al meglio ai playoff di marzo con la Nazionale.

A Como, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, servirà continuità. Di fronte ci sarà il talento di Martin Baturina, agli antipodi nelle statistiche realizzative (4 gol con appena 0,5 xG). Kean, tornato in forma e con un look rinnovato, dovrà confermare i progressi e spezzare il tabù delle trasferte, come già accaduto nell’ultimo precedente in riva al lago. Per la Fiorentina, e per lui, è il momento di tornare a ruggire davvero. Lo scrive il Corriere dello Sport.