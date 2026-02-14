CorFio: “Fiorentina sull’orlo del precipizio. Paolo Vanoli sotto esame”

La Fiorentina è di nuovo sull’orlo del precipizio: non è più tempo di analisi, ma di responsabilità e umiltà. Servono testa, gambe e cuore per limitare gli errori e alzare l’attenzione in una corsa salvezza che entra nella fase decisiva. Dal Como in avanti tutti sono sotto esame, a partire da Paolo Vanoli, osservato speciale anche dalla dirigenza. I viola avevano illuso con quattro gare senza sconfitte (8 punti), ma ora sono quasi al punto di partenza: mancano 14 partite e almeno 17 punti, e ogni sfida è una finale. Quella contro il Como è tra le più difficili, contro una squadra lanciata e guidata da Cesc Fàbregas, che punta in alto e ha già dimostrato solidità e identità.