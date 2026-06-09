Dopo averlo fatto noi, anche la Nazione analizza il modulo del nuovo allenatore viola. La nuova Fiorentina di Fabio Grosso ripartirà da un’identità tattica ben definita: il 4-3-3. L'ex tecnico del Sassuolo è stato scelto per raccogliere l'eredità di Paolo Vanoli e costruire una squadra organizzata, equilibrata e compatta. Il suo calcio si basa su principi chiari, con particolare attenzione alle distanze tra i reparti e all'occupazione degli spazi.
La Nazione
FOTO – La Fiorentina di Fabio Grosso: l’ex Sassuolo giocherebbe così
Grosso—
In fase di possesso, Grosso affida gran parte della costruzione del gioco ai tre centrocampisti,che si muovono seguendo meccanismi precisi. Le mezzali hanno un ruolo importante sia nell'uscita del pallone sia nel pressing, mentre i terzini supportano costantemente gli esterni offensivi. Pur avendo nel 4-3-3 il modulo di riferimento,il tecnico ha dimostrato di saper adattare il sistema, utilizzando in alcune occasioni anche il 4-2-3-1 per aumentare la qualità e il dinamismo offensivo.
Interpreti—
Molto dipenderà però dal mercato. La rosa che Grosso troverà al Viola Park è destinata a cambiare sensibilmente: restano da chiarire le situazioni di Solomons e Harrison, mentre sugli esterni difensivi pesano le incertezze legate a Gosens e Dodò, con Parisi indisponibile fino a dicembre. Anche a centrocampo ci sono interrogativi, a partire dal ruolo di Nicolò Fagioli, candidato a diventare il regista attorno a cui costruire la nuova Fiorentina. Saranno le prossime mosse di Fabio Paratici a definire quanto la squadra riuscirà a rispecchiare l'idea di calcio del nuovo allenatore. Qui in basso la foto, ovviamente con i giocatori attuali. Molti lasceranno Firenze:
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