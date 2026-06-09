FOTO – La Fiorentina di Fabio Grosso: l’ex Sassuolo giocherebbe così

Grosso

In fase di possesso, Grosso affida gran parte della costruzione del gioco ai tre centrocampisti,che si muovono seguendo meccanismi precisi. Le mezzali hanno un ruolo importante sia nell'uscita del pallone sia nel pressing, mentre i terzini supportano costantemente gli esterni offensivi. Pur avendo nel 4-3-3 il modulo di riferimento,il tecnico ha dimostrato di saper adattare il sistema, utilizzando in alcune occasioni anche il 4-2-3-1 per aumentare la qualità e il dinamismo offensivo.