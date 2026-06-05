Il saluto di Commisso: “Grati per sempre a Vanoli. Ha rimesso il gruppo in piedi”

Oggi è stata la giornata dei saluti per Paolo Vanoli . La Fiorentina ha scelto di separarsi dal tecnico, e nel proprio comunicato sono arrivate anche le parole di Joseph Commisso :

"Desidero ringraziare personalmente Paolo Vanoli e tutto il suo staff. Sono arrivati in un momento estremamente difficile della nostra stagione, con la squadra all’ultimo posto e ancora senza una vittoria, e hanno avuto la forza, la serietà e il coraggio di rimettere il gruppo in piedi. Hanno riportato fiducia, unità e compattezza, guidando la Fiorentina alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra, nella storia della Serie A, era mai riuscita a salvarsi. A Paolo e al suo staff resteranno sempre la mia gratitudine, il mio rispetto e i miei migliori auguri per il futuro"