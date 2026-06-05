La Fiorentina ha salutato Paolo Vanoli. Con il tecnico ex Torino uno dei giocatori maggiormente responsabilizzati è stato Niccolò Fagioli, finito quasi ai margini con Stefano Pioli. Vanoli ha puntato sull'ex Juventus come regista, una scelta azzeccata. Proprio Fagioli ha voluto salutare il tecnico sui propri social:
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VIOLA NEWS social Fagioli saluta Vanoli: “8 mesi intensi, con un obiettivo chiaro. Grazie mister”
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Fagioli saluta Vanoli: “8 mesi intensi, con un obiettivo chiaro. Grazie mister”
Fagioli rende omaggio a Paolo Vanoli, l'allenatore che lo ha valorizzato a Firenze
"8 mesi intensi, con un obiettivo chiaro, in quel momento davvero difficile della stagione. Grazie mister"
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