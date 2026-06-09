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Gazzetta: “Contatti Grosso-Paratici per il mercato. Il primo nome per la difesa”

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Grosso ha firmato un biennale a 1,2 milioni di euro a stagione, la Fiorentina lo presenterà a ridosso del raduno di inizio luglio
Redazione VN

Fabio Grosso ha firmato un biennale a 1,2 milioni di euro a stagione, la Fiorentina lo presenterà a ridosso del raduno di inizio luglio, prima di quella data Fabio farà un passaggio al Viola Park, dopo il ritorno in Italia di Paratici e Ferrari, per vedere le strutture.

Grosso e Paratici

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Nel frattempo i contatti con il diesse (che conosce dai tempi della Juventus) saranno continui per costruire la Viola della prossima stagione: per il 4-3-3 del nuovo tecnico servono esterni, alti e bassi, e il diesse è già al lavoro.

Joao Mario

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Per la corsia di destra piace il portoghese Joao Mario, rientrato alla Juventus dopo il prestito semestrale al Bologna. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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