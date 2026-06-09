L’idea Kostic non tramonta. CorSport: “Fiorentina interessata”

Nella stagione appena conclusa, Kostic ha collezionato 23 presenze tra campionato e Champions League (ma solo 4 da titolare, tutte in Serie A), con all'attivo 3 reti (di cui 1 contro la Fiorentina all'andata) e 1 assist.
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Filip Kostic è un'idea che la Fiorentina sta accarezzando da tempo. Il giocatore serbo classe '92 sarà svincolato tra pochi giorni, alla scadenza del contratto con la Juventus, e può rappresentare un'occasione a parametro zero. Un nome che ritorna in orbita viola dopo - ricorderete - la trattativa dell'estate 2024 poi sfumata, con Pradè che virò su Gosens.
Il Corriere dello Sport di oggi scrive che Kostic ha diverse offerte sia dall'Italia che dall'estero. Tra queste viene citato anche l'interesse della Fiorentina.
Nella stagione appena conclusa, Kostic ha collezionato 23 presenze tra campionato e Champions League (ma solo 4 da titolare, tutte in Serie A), con all'attivo 3 reti (di cui 1 contro la Fiorentina all'andata) e 1 assist.
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