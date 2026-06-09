L’idea Kostic non tramonta. CorSport: “Fiorentina interessata”

Filip Kostic è un'idea che la Fiorentina sta accarezzando da tempo. Il giocatore serbo classe '92 sarà svincolato tra pochi giorni, alla scadenza del contratto con la Juventus, e può rappresentare un'occasione a parametro zero. Un nome che ritorna in orbita viola dopo - ricorderete - la trattativa dell'estate 2024 poi sfumata, con Pradè che virò su Gosens.