Il primo rinforzo della Fiorentina di Fabio Grosso potrebbe essere Kristian Thorsvedt. Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, è la mezz'ala del Sassuolo il giocatore individuato dal tecnico viola per rinforzare il reparto di centrocampo. Già vicino due anni fa - quando i neroverdi retrocessero dalla Serie A alla Serie B - il norvegese è un nome che puntualmente torna in orbita viola. Stavolta potrebbe essere quella buona per vedere il classe '98 in maglia viola.
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Di Marzio: la volta buona di Thorsvedt? Il norvegese è il primo della lista di Grosso
Dal Sassuolo di Grosso alla Fiorentina di Grosso? Kristian Thorsvedt è il primo nome della nuova Fiorentina
Dal 2022 con la maglia del Sassuolo, Thorsvedt ha disputato un'ottima ultima stagione sotto la guida proprio di Fabio Grosso: 32 presenze condite da quattro gol e quattro assist. Secondo l'esperto di mercato, è lui il primo nome della lista viola per l'estate 2026. Intanto giocherà il Mondiale nordamericano con la sua Norvegia.
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