Di Marzio: la volta buona di Thorsvedt? Il norvegese è il primo della lista di Grosso

Dal Sassuolo di Grosso alla Fiorentina di Grosso? Kristian Thorsvedt è il primo nome della nuova Fiorentina

Il primo rinforzo della Fiorentina di Fabio Grosso potrebbe essere Kristian Thorsvedt . Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, è la mezz'ala del Sassuolo il giocatore individuato dal tecnico viola per rinforzare il reparto di centrocampo. Già vicino due anni fa - quando i neroverdi retrocessero dalla Serie A alla Serie B - il norvegese è un nome che puntualmente torna in orbita viola. Stavolta potrebbe essere quella buona per vedere il classe '98 in maglia viola.

Dal 2022 con la maglia del Sassuolo, Thorsvedt ha disputato un'ottima ultima stagione sotto la guida proprio di Fabio Grosso: 32 presenze condite da quattro gol e quattro assist. Secondo l'esperto di mercato, è lui il primo nome della lista viola per l'estate 2026. Intanto giocherà il Mondiale nordamericano con la sua Norvegia.