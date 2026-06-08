Spunta Bjerkebo per l’attacco viola: la Fiorentina sfida due club italiani

Nome nuovo da Sportitalia: la Fiorentina segue Isak Bjerkebo. Il classe 2003 del Sirius sta dominando in Svezia a suon di gol

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 12:26)

Spunta un nome nuovo, direttamente dal nord Europa, per il reparto offensivo della Fiorentina. Secondo quanto lanciato dall'esperto di calciomercato di SportitaliaGianluca Longari, il club viola avrebbe acceso i fari su Isak Bjerkebo, esterno d'attacco in forza al Sirius, club della massima serie svedese.

Il classe 2003 sta attirando l'attenzione di diverse società italiane: oltre alla Fiorentina, infatti, anche Lazio e Parma stanno seguendo da vicino la crescita del ragazzo, balzato agli onori delle cronache per un inizio di stagione dai numeri a dir poco impressionanti.

L'identikit e i numeri stagionali — Bjerkebo, 23 anni, è un'ala di piede destro che predilige partire da sinistra per accentrarsi, anche se in stagione è stato utilizzato all'occorrenza sulla corsia opposta. Cresciuto nelle giovanili del Malmö, si è trasferito al Sirius nel marzo del 2025, trovando la sua definitiva consacrazione.

I numeri di questa prima parte di annata parlano da soli e giustificano il forte interesse della Serie A. Nel massimo campionato svedese ha collezionato 10 presenze, tutte da titolare, mettendo a segno ben 9 gol e 2 assist. A questi si aggiungono le 5 partite disputate nella Coppa di Svezia, impreziosite da 2 gol e 4 assist, dove ha trascinato i suoi fino alla semifinale persa ai rigori contro l'Hammarby.

Punto fermo del Sirius, dove ha saltato solo una gara di coppa per mancata convocazione, il giocatore vanta per il momento solo una trafila con la Svezia Under 16 nel 2019 con 4 presenze in amichevole. Le sue prestazioni dominanti in patria stanno però spingendo gli osservatori viola a monitorarlo con grande attenzione in vista delle prossime mosse di mercato.