Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, la Fiorentina è balzata in pole position per Matteo Cancellieri.
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VIOLA NEWS calciomercato TMW: “Fiorentina in pole per Cancellieri. Operazione sotto i 10 milioni”
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TMW: “Fiorentina in pole per Cancellieri. Operazione sotto i 10 milioni”
Le ultime sulla pista Cancellieri-Fiorentina: la scadenza nel 2027 gioca a favore di viola che negoziano il prezzo del cartellino
La situazione di mercato e le cifre—
Sullo sfondo resta l'interesse dello stesso Parma e i sondaggi dell'Olympiakos (pista subito freddata dal no del giocatore al trasferimento in Grecia), ma è la Fiorentina la squadra che si sta muovendo con maggiore decisione e insistenza.
Il fattore contrattuale gioca a favore della dirigenza viola: il legame tra Cancellieri e la Lazio scadrà tra soli dodici mesi (giugno 2027). Per questo motivo, a fronte di una richiesta iniziale di Lotito vicina ai 10 milioni di euro, l'operazione appare destinata a chiudersi su cifre più contenute, in un raggio compreso tra i 5 e i 7 milioni di euro.
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