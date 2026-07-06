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Juventus su Pellegrino: sondaggio per l’attaccante del Parma

Juventus su Pellegrino: sondaggio per l’attaccante del Parma - immagine 1
La Juventus avrebbe chiesto informazioni riguardo l'attaccante argentino del Parma, che è stato anche obiettivo di mercato della Fiorentina
Redazione VN

La Juventus continua a muoversi sul mercato in cerca di possibili rinforzi per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club bianconero avrebbe chiesto informazioni sulla situazione dell’attaccante argentino Mateo Pellegrino.

Per il momento si tratterebbe soltanto di un semplice sondaggio esplorativo. In ogni caso, l'interesse della Juventus per il centravanti gialloblù è reale. L’attaccante argentino era stato monitorato anche dalla Fiorentina, che lo aveva inserito tra le possibili opzioni per rinforzare l'attacco.

Reduce dalla sua miglior stagione realizzativa con 11 gol, Pellegrino ha collezionato  50 presenze mettendo a segno 15 reti in due anni con il Parma.

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