Juventus su Pellegrino: sondaggio per l’attaccante del Parma

La Juventus avrebbe chiesto informazioni riguardo l'attaccante argentino del Parma, che è stato anche obiettivo di mercato della Fiorentina

La Juventus continua a muoversi sul mercato in cerca di possibili rinforzi per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club bianconero avrebbe chiesto informazioni sulla situazione dell’attaccante argentino Mateo Pellegrino .

Per il momento si tratterebbe soltanto di un semplice sondaggio esplorativo. In ogni caso, l'interesse della Juventus per il centravanti gialloblù è reale. L’attaccante argentino era stato monitorato anche dalla Fiorentina, che lo aveva inserito tra le possibili opzioni per rinforzare l'attacco.