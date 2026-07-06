Fiorentina e Deportivo ai dettagli per la cessione di Amatucci: l’intesa è vicina

Secondo il noto esperto di mercato è solo questione di tempo prima che ilLorenzo Amatucci lasci definitivamente la Fiorentina.

Nonostante i ripetuti apprezzamenti da parte della piazza, il futuro di Lorenzo Amatucci è sempre più lontano da Firenze . Secondo quanto riportato da Matteo Moretto , il Deportivo La Coruña ha raggiunto da tempo un accordo verbale con il giocatore. Restano da definire gli ultimi dettagli con il club viola per la chiusura dell’affare.

Le parti sono in fase di trattativa avanzata e l’operazione potrebbe chiudersi tra domani e mercoledì, salvo imprevisti.