Nonostante i ripetuti apprezzamenti da parte della piazza, il futuro di Lorenzo Amatucci è sempre più lontano da Firenze. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Deportivo La Coruña ha raggiunto da tempo un accordo verbale con il giocatore. Restano da definire gli ultimi dettagli con il club viola per la chiusura dell’affare.
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Fiorentina e Deportivo ai dettagli per la cessione di Amatucci: l’intesa è vicina
Secondo il noto esperto di mercato è solo questione di tempo prima che ilLorenzo Amatucci lasci definitivamente la Fiorentina.
Le parti sono in fase di trattativa avanzata e l’operazione potrebbe chiudersi tra domani e mercoledì, salvo imprevisti.
Per il centrocampista classe 2004 si tratterebbe di una nuova esperienza all’estero dopo quella con il Las Palmas della scorsa stagione. Amatucci si appresta a salutare la Fiorentina dopo 6 anni fra giovanili e prestiti che, purtroppo non gli hanno mai permesso di guadagnarsi spazio nelle rotazioni della prima squadra.
Ora la palla passa alla Fiorentina, chiamata a dare il via libera definitivo per sbloccare la chiusura dell’operazione, ormai molto vicina.
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