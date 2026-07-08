Rep: “Il caso dei 25 milioni l’anno: Palazzo Vecchio frena sulla concessione”

Si riaccende il dibattito sul futuro dello stadio Franchi dopo la comparsa, nel programma triennale dei beni e dei servizi del Comune, di una stima che quantifica in circa 1,5 miliardi di euro in 60 anni (circa 25 milioni l'anno) il valore della possibile concessione dell'impianto. La cifra ha scatenato le critiche dell'opposizione, che ha chiesto maggiore chiarezza sui criteri utilizzati per calcolarla.