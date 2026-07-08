CorSport: “Paratici pensa in grande per gli esterni. Commisso ha dato il via libera”

Grosso ha bisogno di quattro esterni per il suo 4-3-3 che gli permettano di supportare la punta con corsa, assist e qualche gol. Dando per probabile un ritorno di Solomon e con Koleosho che ad oggi sembra più propenso al si, mancherebbero comunque due pedine.

Per almeno uno dei due Paratici ha intenzione di pensare in grande. Gli acquisti di Viery e Dragusin, sommati ai riscatti di Fabbian e Brescianini, non vanno intesi come un freno alle prossime trattative, ma come la dimostrazione che Paratici ha avuto il via libera a spendere dal presidente Giuseppe Commisso, sempre dentro quelli che sono i parametri del club viola. Lo scrive Il Corriere dello Sport.