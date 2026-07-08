Grosso ha bisogno di quattro esterni per il suo 4-3-3 che gli permettano di supportare la punta con corsa, assist e qualche gol. Dando per probabile un ritorno di Solomon e con Koleosho che ad oggi sembra più propenso al si, mancherebbero comunque due pedine.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Paratici pensa in grande per gli esterni. Commisso ha dato il via libera”
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici pensa in grande per gli esterni. Commisso ha dato il via libera”
Giuseppe Commisso ha dato il via libera per spendere il proprio patrimonio in acquisti importanti
Per almeno uno dei due Paratici ha intenzione di pensare in grande. Gli acquisti di Viery e Dragusin, sommati ai riscatti di Fabbian e Brescianini, non vanno intesi come un freno alle prossime trattative, ma come la dimostrazione che Paratici ha avuto il via libera a spendere dal presidente Giuseppe Commisso, sempre dentro quelli che sono i parametri del club viola. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
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